Al bar del circolo non facevano le cameriere ma le entraîneuses: titolare multato

Strevi – Le ragazze accoglievano i clienti e li invitavano a bere e a consumare. Così un circolo privato di Strevi, nell’acquese, aumentava il fatturato. Tuttavia la legge non consente una remunerazione prevista per una prestazione quando in realtà se ne svolge un’altra, e quelle ragazze erano retribuite per fare le cameriere mentre facevano altro. Inoltre in quel locale la Divisione di Polizia Amministrativa e Sociale della Questura di Alessandria che ha effettuato i controlli ha riscontrato la totale assenza dell’idonea cartellonistica relativa al divieto di fumo, mentre la somministrazione di cibi e bevande avveniva anche in favore di persone non tesserate. Scattava la multa per il titolare che ammonta a 14.200 euro a causa di gravi mancanze emerse durante l’attività di controllo.