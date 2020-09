Medico col Covid19 passa i controlli all’ingresso dell’ospedale di Alessandria, ma ora è ricoverato in gravi condizioni

Alessandria – È stato ricoverato col Covid19 il medico di ginecologia che sarebbe andato a lavorare con la febbre a 38,5. Sembra impossibile in quanto, dall’inizio dell’epidemia da coronavirus, dottori, infermieri oss e cittaddini in visita sono sempre passati dai controlli pre-triage posti all’ingresso del nosocomio e ci si chiede come abbia potuto quel medico passare con la febbre, anche se aveva assicurato tutti che si trattava di una normale influenza. Ora quel medico è stato ricoverato per Covid19. A causa dei fatti in oggetto dovrebbe scattare un’inchiesta interna all’ospedale, mentre la procura della repubblica starebbe indagando per accertare le responsabilità di quanto è successo.