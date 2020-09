Milano, esplosione in un palazzo di Piazzale Libia: grave un trentenne

Milano (da Milano Today) – Esplosione stamane (sabato) in un condominio di piazzale Libia, in zona porta Romana. Lo scoppio si è verificato alle 7:20 nell’appartamento al primo piano del condominio al civico 20 (angolo con viale Cirene), che è andato completamente distrutto. Danni sono segnalati nei primi otto piani del palazzo, che in tutto ne conta nove, tra muri interni caduti, crepe e finestre distrutte. Il bilancio dei feriti è serio: un uomo di 30 anni – S.A., che si trovava nella casa interessata dallo scoppio e dal successivo incendio – è in codice rosso al Niguarda con ustioni di 2° e 3° grado su tutto il corpo. Ci sono poi almeno altri sette feriti: sei donne tra i 38 e i 54 anni, una ragazzina di 15 e un uomo di 48. La giovane si è ferita a una caviglia scappando dall’edificio a seguito dell’esplosione, mentre la 46enne e il 48enne sono stati feriti dai vetri infranti dalla potenza dello scoppio. Dalla piazza sono ben visibili i segni del disastro, con le finestre fino al terzo piano completamente distrutte e l’ingresso squarciato circondato dalle macerie. Il boato, fortissimo, è stato avvertito fino a un chilometro di distanza. In strada ci sono almeno un centinaio di persone, tra evacuati del condominio al civico 20 e residenti dei palazzi vicini, che sono usciti dall’edificio preoccupati. Sul posto sono presenti i mezzi del 118, pattuglie della polizia di Stato e i vigili del fuoco, alla ricerca di eventuali dispersi. Ancora sconosciute le cause dell’esplosione.