Ora è tutto chiaro: la congolese che ha aggredito Salvini è attivista della sinistra toscana

Pontassieve – Auriane Fatuma, la congolese che ha aggredito Salvini a Pontassieve, non è una pazzoide come vorrebbero far credere i media di distrazione di massa al servizio della sinistra globalista. Almeno non più di quanto lo sia un estremista di sinistra africano. È sufficiente analizzare il suo profilo facebook per rendersi conto che ci troviamo in presenza di un’attivista della sinistra toscana forse iscritta al Pd: https://www.facebook.com/auriane.fatuma/likes_all. Il suo biglietto da visita è uno sfondo stile Benetton (va a finire che ha dei consulenti del Movimento 5 Stelle, notoriamente vicino ai padroni di Autostrade Spa). Benché il suo profilo sia stato bonificato, rimangono i “mi piace” alle pagine di interesse. E, a parte quelli scontati a personaggi famosi, quelli politici sono tutti verso esponenti politici della sinistra toscana e nazionale, tra i quali, ovviamente, la sua datrice di lavoro: la sindaca Pd di Pontassieve. Ci sono poi estremisti politici africani, onlus pro-immigrazione e gruppi politici della sinistra. Magari non sarà ufficialmente iscritta al PD, ma certamente orbita nel mondo dell’attivismo politico della sinistra in Toscana che vuole impedire la vittoria della Ceccardi. A tutti i costi. Anche con la violenza.