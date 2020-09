Scosse di terremoto nel novese: nessun danno e nessun ferito

Novi Ligure – Sono state deboli ma ci sono state. Il riferimento è alle scosse di terremoto registrate nel novese, tra Cassano Spinola e Serravalle Scrivia, e a Tassarolo. Tutte nella tarda mattinata di ieri. La prima è stata registrata dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia alle 11.30, tra Cassano Spinola e Serravalle Scrivia, per un’intensità pari a 3.1 della scala Richter ed una profondità di venticinque chilometri. La seconda invece è stata più lieve, con una magnitudo 2: si è verificata alle 12.21 tra Novi e Tassarolo, alla profondità di 27 chilometri. Entrambi i movimenti tellurici sono stati quasi impercettibili per la popolazione e non hanno provocato danni.