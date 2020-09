Grazie alla magia d’un lago unico al mondo riparte il Waterfestival Viverone 2020

Viverone – Il Waterfestival di Viverone 2020 è sempre più vicino. È tutto pronto per la sesta edizione della manifestazione sportiva che, per la seconda volta di fila, è organizzata dal Rainbow Team Association asd, la scuderia di motonautica dell’ex campione mondiale di Motonautica F1 H20 nel 1992 Fabrizio Bocca, presidente dell’associazione e allenatore delle leve giovanili.

Dopo il successo dell’anno scorso del Gran Premio che tornava a sei anni di distanza dall’ultima edizione biellese, reso possibile dalla collaborazione con il Comune di Viverone, la Regione Piemonte, U.I.M. (Union International Motonautique) e FIM (Federazione Italiana Motonautica), il Waterfestival 2020 sarà un’occasione non solo per confermare la presenza del Rainbow Team a livello nazionale e internazionale, ma per riportare turismo e attenzione al territorio biellese utili per la rinascita post-Covid.

Continuano ad arrivare le iscrizioni dall’Europa

Tra i piloti che gareggeranno nel VI Gran Premio di Motonautica, in particolare per l’assegnazione del titolo Mondiale di Formula 4, torna il lettone Nikita Lijcs, che l’hanno scorso ha vinto il V Gran Premio sempre in gara in Formula 4.

New entry dall’Inghilterra, invece, è Jonathan Brewer

Oltre al Mondiale di F4, il 26 e 27 settembre si disputeranno anche le gare per l’assegnazione del titolo Mondiale di Formula 350 in prova unica con quattro brevi manches e la tappa del Campionato Italiano Formula Junior Elite. Ai primi iscritti di Formula 350, il tedesco Steffen Tempelhahn e l’italiano Claudio Fanzini, si aggiungono altri due italiani: Alessandro Cremona e Massimiliano Cremona.