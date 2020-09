Il meglio deve ancora venire è un film diretto da Alexandre de La Patellière e Matthieu Delaporte.

Il film segue la storia di due uomini, Arthur (Fabrice Luchini) e César (Patrick Bruel), grandi amici da lungo tempo.

La loro amicizia dura sin dai tempi della scuola e, nonostante gli anni, i due sono rimasti sempre in buoni rapporti. Arthur lavora come ricercatore nel campo della medicina, è un uomo molto organizzato e attento che ogni norma venga rispettata. César, invece, è l’esatto opposto: ha un carattere un po’ arrogante, è trasgressivo e spericolato, tante da ricevere lo sfratto a causa di una bancarotta.

Le diversità tra i due non finiscono qui, in quanto anche le vite sentimentali della coppia di amici sono agli estremi. Arthur ha una figlia, ma è divorziato e spera ancora che sua moglie torni un giorno a casa; mentre César passa da un’avventura di una notte all’altra, senza mai legarsi davvero a nessuna donna.

Per un caso del destino, il puntiglioso ricercatore viene a sapere che il suo amico è gravemente malato e, dall’altra parte, anche César scopre che l’altro è prossimo a passar a miglior vita. Come due veri grandi amici nel momento del bisogno, i due uomini faranno di tutto per realizzare l’uno i sogni dell’altro prima che abbandoni per sempre questo mondo…anche quelli che non li accomunano.

Data di uscita: 17 settembre 2020

Genere: Commedia

Anno: 2019

Regia: Alexandre de la Patellière, Matthieu Delaporte

Attori: Fabrice Luchini, Patrick Bruel, Martina Garcia, Thierry Godard, Pascale Arbillot, André Marcon, Zineb Triki, Jean-Marie Winling

Megaplex Stardust Tortona

dal 17 settembre 2020

SALA 5

da lunedì a venerdì 21:10

sabato e domenica 18:10 – 21:10

Paese: Francia

Durata: 117 min

Distribuzione: Lucky Red

Sceneggiatura: Alexandre de la Patellière

Fotografia: Guillaume Schiffman

Montaggio: Célia Lafitedupont, Sarah Ternat

Musiche: Jérôme Rebotier

Produzione: Chapter 2.