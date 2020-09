Ladro si nasconde nel box doccia ma la Polizia lo becca

Alessandria – Una volta ci si nascondeva nell’armadio, ora si preferiscono i box doccia. Segno dei tempi? Può darsi, ma in questo caso il protagonista non è un amante che doveva nascondersi da un marito geloso ma un ladro, il quarantenne alessandrino Manuel Erbi, già noto alle Forze di Polizia per numerosi precedenti in materia di patrimonio, stupefacenti, porto abusivo di armi e delitti contro la persona, arrestato nei giorni scorsi per tentato furto in abitazione pluriaggravato.

Tutto è iniziato dalla segnalazione di una persona sospetta vista sul balcone di un appartamento in via Ghilini. La Polizia, subito intervenuta, ha deciso di effettuare, col consenso dei condomini, un attento sopralluogo negli altri appartamenti dello stabile vicini al balcone.

In uno di questi gli agenti hanno constatato che alcune borse erano state rovistate e hanno poi sorpreso Erbi nascosto in bagno nel box doccia. Sottoposto a perquisizione, addosso al quarantenne è stato ritrovato un coltello a serramanico, subito sequestrato.

L’arresto è stato convalidato dall’Autorità Giudiziaria. Il Questore Michele Morelli ha poi incaricato il Dirigente della Divisione Anticrimine di valutare l’emissione delle opportune misure di prevenzione.