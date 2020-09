Trovato rantolante per terra in casa ma nessuno sa perché

Valmadonna – Già da diverso tempo non aveva più avuto notizie del vicino di casa per cui ha chiamato il 112. Il fatto è successo ieri sera, intorno alle otto, a Valmadonna, sobborgo di Alessandria. I Carabinieri, intervenuti assieme ai Vigili del Fuoco, sono entrati nell’abitazione di un settantunenne, residente in paese, trovato per terra in gravi condizioni di salute. L’uomo, visibilmente sofferente, è stato trasportato immediatamente all’ospedale di Alessandria dove è stato ricoverato per gli accertamenti e le cure del caso. Non è dato, però, sapere se l’uomo sia in gravi condizioni o meno, dato che dall’ospedale di Alessandria, per questione di privacy, non ci ha dato sapere di più. Resta quindi un alone di mistero anche sulle cause del malore dell’uomo, trovato riverso sul pavimento della propria abitazione: infarto, droga, coronavirus, ferimento dovuto ad un tentativo di rapina? Nessuna precisazione è arrivata arrivata dai Carabinieri che hanno semplicemente riferito che il settantunenne è stato trovato in casa sofferente grazie alla segnalazione di un vicino di casa, preoccupato perché non lo sentiva da un po’ di tempo.

Restano molte domande in attesa di risposta.