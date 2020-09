Da Coldiretti Alessandria: la vera Agricoltura Sociale fa bene all’Italia

Saranno presentati i progetti sul territorio, parteciperanno aziende di Coldiretti Alessandria

Venerdì 18 settembre 2020, a partire dalle 10:30, al Circolo dei Lettori di Torino, presentazione del 1° rapporto sull’Agricoltura Sociale e delle proposte progettuali di Coldiretti Piemonte. L’evento “La vera Agricoltura Sociale fa bene all’Italia” potrà essere seguito in diretta sulla pagina Facebook di Coldiretti Piemonte.

Dall’ortoterapia alla pet therapy, dall’infanzia all’assistenza agli anziani, dalla cura delle dipendenze al reinserimento lavorativo, dall’inserimento degli stranieri all’integrazione culturale: sono svariati gli ambiti di azione delle fattorie sociali che garantiscono il sostegno ai più deboli.

Coldiretti Piemonte è da oltre 8 anni impegnata a sviluppare progetti in ambito sociale attraverso le imprese di Campagna Amica e a numerose cooperative di UE.Coop che danno possibilità lavorative a quella parte di popolazione svantaggiata e a rischio emarginazione.

“All’incontro – ha detto il presidente Coldiretti Alessandria Mauro Bianco – parteciperanno anche aziende del territorio alessandrino. Agricoltura Sociale vuol dire parlare di produzioni e di economia creando valore economico da ridistribuire in valore sociale. Nei prodotti e nei servizi offerti dall’agricoltura non c’è solo il loro valore intrinseco, ma anche un bene comune per la collettività fatto di tutela ambientale, di difesa della salute, di qualità della vita e di valorizzazione della persona”.

Interverranno Carmelo Troccoli, direttore Fondazione Campagna Amica, Francesco Di Iacovo, professore di Economia e Politica Agraria all’Università di Pisa, Stefania Fumagalli, referente Agricoltura Sociale, Matteo Castella, presidente Ue.Coop Piemonte, Chiara Caucino, assessore regionale alle Politiche della Famiglia, Sociale e Pari Opportunità e Roberto Moncalvo presidente di Coldiretti Piemonte.

Nell’occasione, sarà illustrato il primo rapporto sull’Agricoltura Sociale, con le dimensioni e le caratteristiche di questa nuova realtà che sta diventando sempre più importante.