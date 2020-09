Da Enel Italia Milano: E-distribuzione e Fausto Coppi, una corsa nel mondo della street art a Novi Ligure

L’Azienda del Gruppo Enel presenta l‘opera realizzata sulle pareti della cabina elettrica nella piazza antistante il Museo dei Campionissimi a Novi Ligure nell’ambito del contest “Muri parlanti”

L’arte e il colore incontrano l’energia di E-Distribuzione a Novi Ligure grazie a Muri Parlanti, l’iniziativa lanciata dai quotidiani La Stampa e Il Secolo XIX per celebrare il centenario della nascita del Campionissimo del ciclismo. Per la città di Novi Ligure, che chiude il percorso del contest, i vincitori sono Andrea Levaggi e Chiara Bevegni, che hanno realizzato sulla cabina elettrica di E-Distribuzione sita nella piazza antistante il Museo dei Campionissimi un’opera densa di riferimenti simbolici. La parte superiore è delimitata da triangolazioni che rappresentano le grandi montagne domate dal campione, quella inferiore da una polilinea che stilizza la forma della Riviera, luogo di allenamento, villeggiatura e delle grandi imprese alla Sanremo. In mezzo, il verde delle colline, della culla di nascita di Fausto. Nel verde vola un Airone con il bianco celeste dell'”uomo solo al comando”, il rosa, il giallo che insieme all’iride e al tricolore tanto hanno vestito l’uomo di Castellania sulla sua bicicletta. Sul monte, in ultimo, lo stilema della chiesetta del Ghisallo a memoria di pagine storiche scritte al Lombardia. Infine una scritta che, tra il serio ed il faceto, riecheggiando ai megafoni di Sanremo nel 1946, più di tutte impersona la grandezza di Fausto Coppi: “In attesa dell’arrivo del secondo trasmettiamo musica da ballo”.

L’opera, ultimata nei primi giorni di agosto e che celebra i 100 anni dalla nascita di Fausto Coppi, è stata inaugurata ieri da Matteo Tonso, Responsabile E-distribuzione zona Alessandria Asti, con la partecipazione dell’artista Chiara Bevegni, l’assessore alla cultura e al turismo, Costanzo Cuccuru, la direttrice del “Museo dei Campionissimi”, Chiara Vignola e una delegazione del quotidiano “La Stampa”.

“Questa iniziativa valorizza in modo diverso e innovativo – ha spiegato Matteo Tonso, Responsabile E-Distribuzione per la zona Alessandria Asti – la nostra presenza sul territorio, dando una veste nuova ai nostri impianti e reinventandoli come spazi artistici . È con grande entusiasmo che abbiamo scelto di fornire la nostra collaborazione al progetto Muri Parlanti, attraverso un’iniziativa in cui tradizione, innovazione e attenzione per il territorio si incontrano. Valori che ben rappresentano l’energia di E-Distribuzione: attenta alla sostenibilità, vicina alle realtà locali e sensibile all’arte”.