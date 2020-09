Era tutto finto: aggredito e soccorritore erano complici

Valenza – La denuncia era falsa, non c’era stata nessuna aggressione e nessun soccorso da parte dell’amico. La balla colossale era stata inventata la settimana scorsa da Emanuele Rachiele (nella foto) un disabile di 19 anni di Valenza, evidentemente per avere un po’ di notorietà. Il disabile, che è anche un esponente della Lega valenzana, aveva denunciato ai Carabinieri del posto di essere stato aggredito da uno sconosciuto con il volto parzialmente travisato che voleva derubarlo del borsello mentre percorreva sulla sua sedia a rotelle le strade del centro cittadino, e di essere stato soccorso da un amico 16enne che passava di lì. A seguito degli accertamenti dei Carabinieri, invece, sono stati proprio la vittima e il presunto soccorritore a essere deferiti in stato di libertà per simulazione di reato in concorso. I giovani, entrambi di Valenza, avevano dichiarato il falso.