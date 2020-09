Le escort in quarantena si lamentano, ma la qualità e la sicurezza del servizio sono le carte vincenti per superare la crisi: in provincia di Alessandria le escort sono aumentate del 39%

Milano – “Non è vero che a fare la escort – spiega Mike Morra, Ceo e fondatore di Escort Advisor – si fanno i soldi. Soprattutto a causa della crisi che si sta vivendo, sono in aumento le improvvisate che non lavorano in maniera professionale. Come contrastare allora questa tendenza? Semplice, attraverso le recensioni degli utenti. Oggi in Italia più di una escort su due che si pubblicizza online ha ricevuto recensioni sul nostro sito per un totale di oltre 67.800 singole escort recensite, 27.400 solo nel 2020”.

L’aumento del numero di recensioni scritte dai clienti delle escort evidenzia come sempre di più si cerchi la qualità e la sicurezza, soprattutto dopo quanto vissuto negli scorsi mesi. Rispetto allo stesso periodo dello scorso anno (1-13 settembre) sono il 79% in più le recensioni scritte. Da gennaio 2020 fino ad oggi si contano 54.003 recensioni, nonostante il calo inevitabile durante il lockdown.

Le 10 province che registrano un aumento di presenza di escort rispetto al periodo che va dall’1 al 13 settembre del 2019 con lo stesso del 2020 sono: Gorizia (+92%), Trieste (+70%), Enna (+65%), Udine (+58%), Pordenone (+57%), Isernia (+51%), Verbano-Cusio-Ossola (+45%), Rieti (+42%), Agrigento, Alessandria, Belluno a pari merito (+39%), Nuoro (+38%).

Inoltre, si hanno aumenti anche in quelle di: Roma (+1%), Torino (+15%), Napoli (8%), Bologna (+14%), Bari (+9%), Bolzano (+21%), Firenze (+3%).

Fanno eccezione perché registrano una diminuzione di presenze quelle di: Milano (-17%), Olbia-Tempio (-40%), Matera (-30%), Pescara (-21%), Sassari (-16%), Monza e Brianza (-5%).