Ruba al supermercato: arrestato

Alessandria – Un cittadino albanese, irregolare sul territorio nazionale, è stato arrestato per furto dai poliziotti della Sezione Volanti della Questura di Alessandria. A notare l’uomo, già noto per diversi reati contro il patrimonio, che girava all’interno di un supermercato con una busta di plastica in mano, è stato un agente fuori servizio. Una volta dentro, in effetti, aveva cominciato a prendere della merce dagli scaffali per nasconderla nel sacchetto. Il poliziotto ha quindi chiamato i colleghi della Questura e nonostante i tentativi di fuga il ladro è stato poi bloccato. Sottoposto a perquisizione l’uomo è stato sorpreso con addosso un coltello oltre alla merce rubata.