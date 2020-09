Ancora un’azione di prevenzione e controllo del territorio dal parte della Polfer

Alessandria – 3.933 persone identificate a livello compartimentale, 71 passaggi a livello presenziati, 51 autovetture controllate. 67 controlli anche in località sensibili lungo la linea ferroviaria, come tunnel, ponti e cavalcavia. 5 le contravvenzioni elevate per attraversamento dei binari, 4 persone indagate per interruzione di pubblico servizio a bordo treno con 735 operatori impiegati nell’ultima settimana. Questi i risultati del Compartimento Polfer Piemonte e Valle d’Aosta nella settimana “Rail Action Week”, l’iniziativa di RailPol, associazione a cui aderiscono le Polizie Ferroviarie e dei Trasporti europee, dedicata alla sicurezza ferroviaria ed in particolare alla prevenzione di comportamenti scorretti o attività vietate che mettono a repentaglio l’esercizio ferroviario e la sicurezza dei trasporti. Un’attenzione particolare è stata dedicata anche al settore del trasporto di merci pericolose con 6 controlli effettuati ai treni garantiti negli scali merci di competenza compartimentale. La Polfer di Torino Porta Susa ha denunciato in stato di libertà quattro ragazzi italiani residenti nel torinese per interruzione di pubblico servizio e resistenza a Pubblico Ufficiale. I giovani sono stati sorpresi a bordo treno privi dei prescritti dispositivi di protezione individuale e si sono più volte rifiutati di scendere dal convoglio, come richiesto dal Capo Treno.