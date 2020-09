Donna rumena adesca un aziano offrendo una prestazione sessuale ma al rifiuto dell’uomo lo afferra per un braccio e gli sfila il Rolex

Alessandria – Due rumeni, Anamaria Stan, 25 anni, e Nicolae Stan, di 28, sono stati arrestati dalla Squadra Mobile e dalle Volanti della Polizia di Alessandria per lo scippo di un rolex ai danni di un uomo di 85 anni.

Il fatto era accaduto lunedì scorso in via Firenze dove l’uomo, verso le undici e mezza del mattino, era stato fermato dalla venticinquenne con la scusa di offrirgli una prestazione sessuale.

Dopo essere stata rifiutata lo ha comunque afferrato per un braccio e gli ha così sfilato l’orologio dal polso. Quando l’uomo se n’è accorto la venticinquenne era già andata via grazie alla complicità del marito che l’ha caricata in macchina.

Grazie alle immagini di una videocamera di sorveglianza i due sono stati individuati poco più di 30 minuti dopo in viale Medaglie d’oro. La donna si era cambiata i vestiti e, insieme a loro, c’era anche il figlio, di appena un anno. I due sono così stati portati in Questura. Gli agenti hanno anche scoperto che la donna era incinta. È stata lei a confessare tutto e a consegnare l’orologio rubato, mentre il marito ha tentato fino all’ultimo di scaricare tutta la responsabilità sulla moglie, nella speranza che se la potesse cavare visto il suo stato interessante. Per i due è stato successivamente disposto il divieto di dimora ad Alessandria. Ogni giorno entrambi dovranno presentarsi negli uffici della Polizia Giudiziaria di Milano.

La donna, grazie alle immagini delle telecamere, è stata inoltre riconosciuta da un altro anziano che, lo scorso 9 settembre, in via Migliara ad Alessandria, aveva subito lo scippo dell’orologio con la stessa tecnica, solo che in quel caso Anamaria Stan si era presentata come una badante in cerca di lavoro.