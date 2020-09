Ritrovato stamane l’anziano scomparso da casa ieri sera

Caldirola – È finita fortunatamente bene la brutta avventura di un uomo di 87 anni che ieri sera a Caldirola, nel tortonese, non aveva più fatto rientro a casa. L’uomo era uscito per la consueta passeggiata ma poi non era più rientrato. Dopo l’allarme lanciato dalla figlia, alle otto di ieri sera erano subito partite le ricerche da parte dei Vigili del Fuoco di Tortona, Carabinieri di San Sebastiano Curone, Croce Rossa, tecnici del Soccorso Alpino, volontari della Protezione Civile, gli AIB di Volpedo e i Rangers di Arquata, che si sono concluse stamane poco dopo le 7:30. L’anziano è stato trovato in buone condizioni e affidato al personale sanitario per le cure del caso.