Casale Monferrato – Prenderà via il 15 novembre il campionato di rugby di serie C e a Casale stanno scaldando i motori i ragazzi della compagine delle Tre Rose. La squadra monferrina, condotta da coach Raffaele Contemi, si sta allenando dal 16 agosto e si sta apprestando ad affrontare il suo sesto campionato consecutivo in serie C. Gli allenamenti delle Tre Rose si stanno tenendo tutti i martedì e i giovedì con la preparazione supervisionata da Giovanni Moschetti.