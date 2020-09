La tragicommedia dei tamponi e la vicenda dell’alunno positivo di Novi Ligure

Novi Ligure – 15 scolari, 6 insegnanti e 2 assistenti sottoposti a regime di quarantena poiché nella loro classe s’è registrato un caso di positività al Covid19 tra gli alunni. Si tratta di uno studente di terza elementare, che frequenta una scuola primaria di Novi Ligure.

Al di là del fatto che per 15 scolari, 6 maestre e 2 assistenti sono un’esagerazione delirante, se pensiamo che, quando si studiava davvero e si usciva da scuola più colti di quando s’era entrati, c’erano classi di 30 alunni, tutti uguali perché indossavano il democraticissimo grembiule nero con tanto di colletto bianco e fiocco blu, se si era maschietti, o rosa se si era femminucce, è da pazzi incoscienti mettere in quarantena 23 persone. Sconsolato, il dirigente scolastico ha detto al cronista: “Siamo stati avvisati mercoledì pomeriggio direttamente dall’Asl e abbiamo messo in atto le procedure di sicurezza previste dai protocolli, chiudendo la struttura e riaprendola alle 19. Da lì abbiamo telefonato ai genitori. Ora, gli interessati sono in attesa del tampone che sarà eseguito dall’Asl. Il test non è stato fatto immediatamente per evitare casi di false positività, ma ci sarà comunque entro 48-72 ore”.

In tutta questa storia c’è qualcosa che non funziona in quanto, se tutte le volte che si trova un alunno positivo bisogna blindare una classe, non si va da nessuna parte. Tutto ciò, poi, in assenza totale di una norma di legge perché le procedure del caso fanno riferimento a Dpcm che sono carta straccia.

Ma c’è di più in quanto le scuole dell’istituto comprensivo in oggetto saranno sede di seggi in vista delle votazioni di domenica e lunedì.

Se tanto mi dà tanto sarà un’ecatombe.