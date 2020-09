Alla Junior Casale torna Sanlorenzo come General Manager

Casale Monferrato – La Junior Casale Monferrato ha comunicato stamane di aver raggiunto un accordo con Valerio Sanlorenzo (nella foto quando giocava), che a partire dalla stagione 2020/2021 ricoprirà il ruolo di General Manager della società di basket rossoblu.

Quello di Sanlorenzo è un gradito ritorno in casa Junior, che ritorna in maglia rossoblu dopo le sue esperienze da giocatore arrivate all’inizio del terzo millennio, facendo parte della squadra che vinse la Serie B2 in finale contro Pistoia.

Nato a Borgosesia, classe 1983, Valerio Sanlorenzo ha il suo primo contatto con la Junior Casale nella stagione 2001/2002, dove poi farà anche ritorno nel 2003/2004. Nel 2008/09 si sposta in Serie B a Civitanova Marche, dove resterà per due stagioni. Successivamente il passaggio al Basket Ravenna per le stagioni 2010/11 e 2011/12. Dopo le due stagioni in Romagna, si trasferisce in Lombardia, dove giocherà per 3 anni a Pavia, uno a Voghera e uno a Mortara.

Conclude la sua carriera da giocatore con due stagioni in C Gold piemontese, con la maglia del Trecate.