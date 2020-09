Cit: il Comune di Novi non può più scappare, la Corte dei Conti vuole vederci chiaro

Novi Ligure (Franco Traverso) – La frase è laconica ma significativa: “Si invita a trasmettere il Piano di Risanamento mai trasmesso a questo Ufficio, unitamente a tutte le deliberazioni adottate dal Comune (di Novi; n.d.r.) e dagli organi societari […] nonché una dettagliata relazione sull’evoluzione nel tempo della situazione finanziaria della società partecipata (Cit; n.d.r.) e sullo stato di attuazione del piano”. Quanto è riportato è tratto da una lettera inviata il 15 luglio scorso al Comune di Novi Ligure dalla Corte dei Conti di Torino che vuole vederci chiaro a proposito del dissesto prefallimentare del Cit (Consorzio Intercomunale Trasporti) partecipato al 35,73% proprio dal Comune di Novi. Al di là di quello che dichiara il sindaco Giampaolo Cabella (nella foto) – un uomo di sinistra travestito da leghista – che ha avuto la faccia tosta di dire che è il Comune di Novi a vantare crediti nei confronti del Cit, forse per salvare le giunte rosse novesi del passato che sono coinvolte fin sopra i capelli, è chiaro che questa storia sia arrivata al capolinea e i responsabili di tutto ciò non possono più tergiversare.

Il Comune di Novi aveva tempo fino a martedì scorso 15 settembre (due mesi) per rispondere ai giudici contabili che chiedono, anche in base all’articolo 21 del D.L. 19 agosto 2016 n. 176 (Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica: vedi Cit), ogni delibera ed ogni provvedimento adottato dall’assemblea dei soci del Consorzio in merito ad eventuali variazioni del piano di risanamento.

Per farla breve siamo alla resa dei conti e non sappiamo se l’amministrazione comunale di Novi – piena zeppa di impiegati e dirigenti assunti per meriti politici – sia stata in grado di dare risposte esaurienti. Un fatto è certo: tutto è molto complicato e il Comune di Novi rischia il commissariamento se non riesce a produrre le carte richieste ma, soprattutto, se non riesce a rientrare dei debiti che ha, con buona pace del compagno Cabella, nei confronti del Consorzio Intercomunale Trasporti.

Si parla di cifre elevate perché da anni la giunta di sinistra faceva finta di niente e non conferiva la somma pattuita al Consorzio. C’è chi parla di 500.000 euro chi addirittura di cifre superiori. Per l’articolo 21 del decreto citato sopra: “Qualora un organismo partecipato (Cit; n.d.r.) presenti un risultato di esercizio negativo che non venga immediatamente ripianato, l’ente locale (il Comune di Novi; n.d.r.) è tenuto ad accantonare in misura proporzionale alla quota di partecipazione (il 35,73%; n.d.r.) l’importo corrispondente in apposito fondo vincolato del bilancio di previsione dell’anno successivo”, cosa che, a quanto risulta, non è mai stata fatta, per cui non sarebbero mai stati disposti gli accantonamenti obbligatori per legge.

E qui siamo al penale per il reato di Falso in Bilancio, per cui la Corte dei Conti, d’ufficio, dovrebbe passare i documenti richiesti alla Procura della Repubblica di Alessandria. A questo punto i processi diventano due: uno contabile e uno penale. Non è una bella storia. Anche perché, per salvare il Cit occorre una forte iniezione di liquidità, un’iniezione milionaria, e il Comune di Novi che detiene la maggioranza relativa delle quote per cui è il socio di riferimento, oltre a ciò che non non ha mai versato prima, deve mettere di tasca sua il 35,73% dei soldi necessari al risanamento. Facendo due conti spannometrici, se al Cit occorrono almeno 3 milioni per rimettersi in piedi il Comune di Novi deve versare subito 1.071.900,00 euro oltre a tutti i soldi che deve per il passato. Siamo quindi a un buco milionario che a bilancio del Comune non risulterebbe.