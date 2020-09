Continua l’attività agonistica dell’Atletica Alessandria

Alessandria – Ancora un lungo fine settimana di competizioni per l’Atletica Alessandria.

Filippo Monale, venerdì 18 settembre, è stato impegnato nei Campionati Italiani di Grosseto. Nella terza batteria degli 800 mt under 23, Monale ha concluso al 6° posto con il tempo di 1’ 54” 91/100. Gara nel complesso buona per un atleta che in questo 2020 ha sicuramente effettuato un salto di qualità migliorando ripetutamente il suo primato personale.

Buoni risultati sono arrivati per gli atleti alessandrini anche nei campionati giovanili andati in scena sabato 19 e domenica 20 settembre.

Sabato gli atleti alessandrini hanno ottenuto tre medaglie. Sono i lanciatori ad accedere al podio grazie al 3° posto di Sofia Bonetto nel lancio del martello cadette con mt. 25,49, mentre nella categoria ragazze Ginevra Petronio è 3ª nel tiro del Vortex (specialità giovanile propedeutica al tiro del giavellotto) con la misura di mt. 35,68, mentre nella stessa gara maschile Simone Abate con mt 48,31 ha ottenuto la medaglia d’argento. Bene anche tutti gli altri atleti presenti: nella categoria ragazzi 8° posto femminile nei 60 mt hs per Maria Elena Romano e 8° anche Michele Podetti nella gara maschile. Bravi anche nella stessa gara Giorgia Penno, Caterina Milana e Lorenzo Fornaro. Giorgia Penno ha ottenuto 1,25 nel salto in alto ed è stato bravo anche Gabriele Bisoglio nel tiro del Vortex.

Nella categoria cadetti a livello maschile bene Matteo Triches nel salto in lungo (7° con 4,74 mt), Gloria Lila 5ª nei 3.000 mt di marcia (17’ 27” 42/100) ma bravi anche Elena Marengo negli 80 hs, Giulia Lupo nel salto in lungo, Sonia Benazzo nei 1.000 mt, Tommaso Pongan e Francesco Daprà nei 300 mt e Emenuele Avelli nei 1.000 mt conclusi in 3’ 03” 35/100 (record personale migliorato di 4”).

Domenica 20 settembre la società alessandrina si è aggiudicata un titolo regionale con Gabriele Abate che ha vinto la medaglia d’oro nel getto del peso ragazzi con la misura di mt. 12,88. Molto bravo anche Gabriele Bisoglio (di un anno più giovane) che ha lanciato a mt. 8,04. Altre eccellenti prestazioni sono arrivate da Maddalena Paolucci 7ª negli 80 mt cadette con 10”96 e 4ª nel salto in alto con mt. 1,46. Molto bene anche negli 80 Viola Muscatello e Caterina Cossu e buon 7° posto per Greta Ferraris con mt. 1,30. Sempre tra le cadette buone prove per Elena Marengo nei 300 mt hs, per Sonia Benazzo nei 2.000 mt e per Sofia Bonetto nel lancio del disco.

A livello cadetti buone prestazioni per Matteo Triches negli 80 mt (10” 68/100) e per Francesco Dapra’ e Tommaso Pongan nella stessa gara. Tra i più giovani eccellenti prove nella gara dei 1.000 mt ragazzi per Matteo Straneo 3’ 06” 32/100 (7°) e Michele Podetti 3’ 06” 54/100 (8°); molto bene anche Leonardo Deandrea, Leonardo Boffito, Lorenzo Fornaro, Mattia Magagna e Nicolò Muscatello. A livello ragazze buone prove nei 1.000 mt per Beatrice Santobello, Maria Elena Romano, Caterina Milana. Nei 60 mt ancora buoni risultati per gli atleti alessandrini: Marta Mossobrio (9” 31/100) Ginevra Petronio (9” 63/100) e Alessia Lo Monaco (10” 45/100) nella categoria ragazze mentre tra i ragazzi Leonardo Deandrea ha chiuso in 9” 22/100, Matteo Strazzacappa 9” 82/100, Nicolò Muscatello 9” 95/100, Mattia Magagna 9” 97/100.