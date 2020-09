Alessandria – Nel primo giorno anche in provincia di Alessandria siamo quasi al 30% di affluenza, in linea con il trend nazionale. Si vota per il referendum e per le amministrative in 14 Comuni. Ieri in serata (le urne sono rimaste aperte dalle 7 alle 23) aveva votato oltre il 29% degli aventi diritto. Oggi urne ancora aperte, dalle 7 alle 15, quindi inizierà lo spoglio delle schede per il referendum sul taglio dei parlamentari, mentre domani alle 9 inizierà quello per le comunali.