L’Alessandria Calcio Femminile pareggia in casa contro il Pinerolo

Alessandria – Buona la prima. A metà. Nel primo match del gruppo 16 di Coppa Italia l’Acf Alessandria ha pareggiato la gara casalinga contro il Pinerolo, una delle compagini, nel girone A di Serie C, candidate al salto di categoria in serie B.

Al cospetto di un avversario tosto ed organizzato le ragazze allenate da mister Primavera si sono comportate in maniera ordinata rischiando in alcuni frangenti con un secondo tempo in crescendo rispetto ad una prima frazione di gioco più contratta.

Primo punto,dunque, nel girone di Coppa Italia per Ravera e compagne.

Martedi e giovedi si disputeranno le due sedute di allenamento in vista della seconda giornata di Coppa prevista per domenica prossima con l’impegno sul campo dell’Indipendente Ivrea.

Acf Alessandria: Fara, Minato, Lardo, Vitiello, Rigolino, Luison, Bergaglia, Arroyo, Di Stefano, Barbesino, Ravera. A disposizione: Mensi, Garavelli, Zanarotto, Zampieri, Angrisano, Votta, Coppo. Allenatore: Primavera Pino

Pinerolo: Milone, Aimetti, Armitano, Magnarini, Civalleri, Usseglio, Mellano,. Bianco, Leccese, Gueli Vetri, Graziotto. A disposizione:Serale, Felizia, Culasso, Ponzio, Bertone, Ceppari. Allenatore: Lotito Angelo Davide.

Arbitro: Lotito di Cremona.