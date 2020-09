L’Alessandria Rugby è pronta per la C2

Alessandria – Sono state annunciate, da parte della Federugby, le date d’inizio dei campionati nazionali: 31 ottobre Top 10, 8 novembre Serie A e 15 novembre B e C. Nulla ancora, invece, per quanto concerne i campionati regionali, tra cui la C2 a cui parteciperà l’Alessandria Rugby.

Precise le indicazioni sanitarie a cui le società si devono adeguare per poter effettuare le partite, prevedendo che tutti i giocatori, allenatori e dirigenti, oltre ai tamponi, abbiano fatto anche i test sierologici per una certificazione dettagliata. Per quanto concerne il campo, l’Alessandria Rugby, allenata da mister Diego Baldovino, sta lavorando bene e con la giusta motivazione.

In settimana la prima squadra si è rafforzata con gli arrivi di due nuovi elementi, Amerio e Cacciatore, che si stanno integrando.

“Stavamo aspettando le linee guida Fir per definire le amichevoli, infatti siamo già in accordo con squadre di livello superiore – ha spiegato mister Baldovino – stiamo lavorando sul fisico e sui fondamentali, iniziamo anche con la continuità di gioco”.