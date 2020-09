Nigeriano prende a sassate due coniugi diretti al seggio elettorale

Pontestura – Ieri sera verso le otto e mezzo due residenti in paese, marito e moglie, stavano andando tranquillamente a votare quando all’improvviso sono stati presi a pietrate. L’aggressore è un trentunenne nigeriano che inizialmente aveva usato dei sassi per colpire l’ex ricovero del paese dove in passato erano stati collocati alcuni migranti. L’uomo, probabilmente ubriaco, voleva destare l’attenzione al fine di ricevere assistenza visto che da giorni non mangiava. In quel momento sono passati i due residenti, marito e moglie, che lo invitavano a desistere dalla sua azione. La reazione dell’uomo di colore è stata immediata in quanto non ha gradito il rimprovero ed ha iniziato lapidare i due coniugi inseguendoli fino al seggio. Qualcuno ha dato l’allarme e sono arrivati i carabinieri di Pontestura e il Nucleo operativo Radiomobile di Casale che a fatica sono riusciti a bloccare l’energumeno nigeriano nei cui confronti è scattata la denuncia per lesioni a privati e resistenza a pubblico ufficiale.

Gli atti di violenza da parte degli immigrati si stanno moltiplicando in modo preoccupante dal nord al sud del Paese. Secondo l’Istat, i più propensi a delinquere sono gli immigrati del Gambia che, già nel 2014 avevano un tasso di criminalità elevatissimo, pari a 743 reati ogni mille individui. Il rapporto scende a 306 se si considerano i cittadini del Gambia presenti il primo gennaio del 2016 (il loro numero è cresciuto molto durante il 2015), ma non cambia l’assegnazione del primo posto. Seguono i maliani: 6.245 censiti, per un totale di 1.332 reati, anch’ essi legati soprattutto allo spaccio, col risultato di 213 delitti ogni mille persone. Medaglia di bronzo (chiamiamola così) ai tunisini: 187 delitti ogni mille di loro, con “specializzazioni” in droga e furti. Seguono somali, algerini e – primi europei – gli immigrati dalla Bosnia-Erzegovina. Quindi nigeriani, afghani, serbo-montenegrini (che le tabelle Istat ancora non dividono tra loro) e senegalesi. Secondo dato degno d’ interesse: le nazionalità con il più alto tasso di criminalità coincidono in gran parte con quelle i cui cittadini presentano regolarmente richiesta agli uffici italiani per ottenere il diritto d’ asilo o altro tipo di protezione. È il caso di chi proviene da Gambia, Mali, Somalia, Nigeria, Afghanistan e Senegal. Terzo dato, forse il più interessante: la propensione a delinquere delle varie nazionalità è diversissima. I filippini, che per consistenza sono la sesta comunità straniera, hanno un tasso di delitti davvero basso, pari a 5 ogni mille individui, incomparabilmente inferiore a quello di chi proviene dai Paesi africani che abbiamo visto.