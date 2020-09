Operazione delle forze dell’ordine: denunciati marocchino che sfascia un bar e giovane italiano con marijuana nascosta in auto

Tortona – Gli uomini delle Forze dell’Ordine hanno denunciato in stato di libertà, a Tortona, un trentaduenne di origine marocchina, con precedenti di polizia, in seguito alla sua reazione dopo un acceso diverbio con il titolare di un locale della zona. Lo scorso venerdì sera l’uomo, nel corso della lite, aveva reagito danneggiando gli arredi del locale.

Sempre a Tortona è stato denunciato anche un ventiduenne italiano, sorpreso in auto con 10 grammi di marijuana. Dopo il ritrovamento della sostanza, gli uomini delle Forze dell’Ordine hanno raggiunto il domicilio del giovane, scoprendo altri 25.5 grammi sempre di marijuana. Ad aggravare la posizione del ventiduenne la guida sotto l’effetto di alcol, trovato nel sangue in quantità pari a 0,69 grammi per litro. Nei suoi confronti è scattata la sanzione per guida in stato di ebbrezza con ritiro della patente.