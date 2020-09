Prossimi altri arrivi all’Alessandria

Alessandria – L’Alessandria è ancora alla ricerca di elementi da inserire nella rosa in vista del prossimo campionato di Serie C che inizierà domenica 27 settembre.

In difesa la compagine grigia, secondo le ultime indiscrezioni, sarebbe in procinto di assicurarsi le prestazioni di Lorenzo Gonnelli (nella foto), 27 anni, giocatore di proprietà del Livorno rientrato nella compagine toscana al termine dell’esperienza in prestito proprio all’Alessandria nella seconda parte della scorsa stagione.

La situazione di empasse con gli Amaranto, sommata all’esigenza sempre più stringente di completare il reparto arretrato a disposizione di mister Gregucci, potrebbe però indurre il ds dei Grigi Fabio Artico a puntare su un altro profilo. In questo senso potrebbero tornare a riscaldarsi le piste che portano ad Alessandro Malomo (‘91), svincolato dalla Triestina, oppure a Marco Modolo (‘89), legato al Venezia fino al 2021.