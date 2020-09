Stadi: il Governo concede il pubblico solo in Serie A, perplessità delle Regioni

Torino – La Regione Piemonte è intervenuta sulla questione pubblico agli eventi sportivi. Il Presidente e l’Assessore allo Sport hanno spiegato che il Piemonte stava già lavorando a una ordinanza per riaprire al pubblico tutti gli eventi sportivi, anche dilettantistici, grazie al lavoro e alla collaborazione con il Comitato Piemonte della Figc-Lnd e le altre Federazioni sportive piemontesi, come volley e basket. Nel pomeriggio di sabato però il Governo ha voluto convocare i presidenti di Regione per comunicare che, alla luce delle attuali condizioni epidemiologiche del Paese, così come rilevate dal Cts, sia il Ministero della Salute che quello dello Sport erano contrari a dare il via libera ad eventi continuativi in presenza di pubblico, ad eccezione della Serie A di calcio. Questa posizione ha portato a chiedere alle Regioni di recepire in via sperimentale questa indicazione, per dare uniformità alla situazione del Campionato di calcio a livello nazionale. Il Presidente e l’Assessore hanno preso atto di questa posizione e hanno dato disposizioni in questo senso ma durante il confronto hanno sottolineato la necessità di tutelare anche le altre categorie di campionato e le realtà amatoriali e semi professionistiche che rappresentano un tessuto sportivo vitale nelle nostre comunità. Per questo ha proposto durante la riunione di utilizzare dei parametri percentuali tra lo spazio disponibile e il pubblico, sia all’aperto che negli impianti sportivi al chiuso, prevedendo ad esempio un riempimento al 25%. Proposta che il Governo non ha al momento accolto, alla luce del parere contrario del Cts, ma che si è impegnato ad affrontare con il Ministro dello Sport già da lunedì.