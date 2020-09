Ballottaggio a Valenza: solo tredici voti tra Ballerini (Csx) e Oddone (Cdx), i risultati definitivi di tutti i Comuni

Valenza – Ballottaggio a Valenza tra il candidato del centrodestra Maurizio Oddone e quello del centrosinistra Luca Ballerini (rispettivamente a destra e a sinistra nel fotomontaggio). Solo tredici voti separano i due candidati. Non c’è stata storia per gli altri. La Lega in provincia ha già Alessandria, Casale, Novi e Tortona. Conquistando anche Valenza, Forza Italia e Ugo Cavallera sarebbero fuori dai giochi. Da parte sua il Pd ha dovuto fare a meno del sindaco uscente Barbero che, forse, ha sentito odore di bruciato e si è sfilato dalla contesa. Per gli altri, compresi i Grillini e i Renziani non c’è trippa per gatti. Come si può vedere a destra, Ballerini (Pd) ha ottenuto 4.067 voti mentre il leghista Oddone 4.054. Gli altri sono scomparsi.

Nella tabella sotto i risultati degli altri tredici Comuni che sono andati alle urne. Da segnalare la sconfitta di Nicoletta Albano a Gavi a favore dell’antagonista Carlo Massa.