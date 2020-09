Carlo Massa “distrugge” Nicoletta Albano ed è il nuovo sindaco di Gavi: “I gaviesi non devono avere paura ogni volta che piove”

Gavi – Fra le polemiche e con un’inchiesta da parte della Procura a carico, Nicoletta Albano, per due volte sindaca e per l’ultima vicesindaca di Gavi, già consigliere regionale per Forza Italia, al potere da 25 anni, è stata distrutta dal dottor Carlo Massa che l’ha distanziata di ben 1300 voti raggiungendo una percentuale bulgara del 72,62%. La sconfitta per la Albano era nell’aria ma non di queste proporzioni. La domanda è: dove sono finiti i potenti e facoltosi amici della ex vicesindaca. A guardare i voti della Albano si capisce che le è proprio mancato l’appoggio della Gavi che conta, fatta di imprenditori e commercianti noti a tutti.

Massa, medico di famiglia settantenne vicino alla pensione, non è la prima volta che si presenta e stavolta ha sfondato. Con lui è passata la sindaca di Gavi, in rotta di collisione con la Albano, Rita Semino, 86 anni, ex operaia del calzificio Morasso, sindacalista Cisl per oltre cinquant’anni.

Il programma di Massa è semplice, concreto, e vede nella viticoltura, nella gastronomia e nel turismo le armi vincenti per risollevare il Comune di cui è diventato primo cittadino.

E poi il problema idrogeologico: “Bisogna sistemare la collina del forte – ha dichiarato ad una radio locale -, un obbligo che dobbiamo portare a termine. I gaviesi non devono avere paura ogni volta che piove”.

La sua lista SìAmoGavi occupa otto seggi su 12.