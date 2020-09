Condannata la sindaca Appendino per Falso in Atto Pubblico

Torino – Si fa in salita il futuro politico di Chiara Appendino, tanto a Torino quanto in casa 5 stelle. La sindaca del capoluogo piemontese è stata condannata a sei mesi, in primo grado, per la vicenda Ream. Assolta dall’accusa di abuso d’ufficio, non decade dalla carica, ma si sospende dal Movimento 5 stelle.

Un problema non da poco per i piani dei Pentastellati, soprattutto a livello nazionale.

Dopo la condanna e l’autosospensione, infatti, Chiara Appendino non potrà essere candidata per la leadership del Movimento. Sfuma così l’idea di un direttivo M5s con la sindaca dentro, assieme ad altri big, e si fa largo l’ipotesi di un nuovo leader unico, come successore di Vito Crimi. La vicenda che ha visto coinvolta, a livello giudiziario, Chiara Appendino nasce anni fa, nel 2012, quando al suo posto c’era Piero Fassino. Tutto ruota intorno a un’area, quella dell’ex Westinghouse, che doveva essere riqualificata. La società Ream, partecipata della fondazione Crt, è interessata ai lavori per il progetto di un centro congressi, e versa al comune una somma di cinque milioni a titolo di caparra, per avere il diritto di prelazione. Il progetto, però, viene poi assegnato all’Esselunga. A questo punto, quindi, il Comune ha un debito con Ream. Ma questa somma, era la tesi dell’accusa, doveva essere inserita nel bilancio del 2016 e del 2017. Cosa che, però, non è stata fatta. E la restituzione arriva solo nel 2018. Per questa ragione la procura di Torino ha accusato la sindaca, insieme con l’assessore al Bilancio Sergio Rolando e con l’ex capo di gabinetto della sindaca Paolo Giordana, di abuso d’ufficio e falso ideologico, con riferimento al bilancio del 2016 e del 2017. Rinviati a giudizio, i pm chiedono per lei 14 mesi di carcere. La decisione di primo grado è arrivata oggi. Sparisce l’abuso d’ufficio, resta il falso. E quella pena a sei mesi, sospesa con la condizionale. Davanti al palazzo di Giustizia, la sindaca difende la sua buonafede, assicura di non aver tratto alcun vantaggio da questa operazione. E si sospende, subito, dal Movimento 5 stelle. Che non ammette condannati, neanche in via non definitiva, tra le sue fila.

Chiara Appendino, poco dopo la lettura della sentenza e facendo fede al suo nome, è stata chiara: “Porterò a termine il mio mandato da sindaca. Come previsto dal codice etico mi sospenderò dal Movimento 5 stelle”. Su Facebook poi aggiunge: “Come è evidente anche dalle carte processuali, non ho tratto alcun vantaggio personale, anzi: l’accusa, nella sostanza, era di aver ingiustamente ‘avvantaggiato’ il Comune. Ricorrerò in appello, certa della mia innocenza e della mia assoluta buona fede”.

A chi le chiede del suo futuro risponde vaga: “Ricandidarmi? Non mi sembra sia il tema di oggi…”. Resta il fatto che il secondo mandato, al netto delle regole dei Pentastellati, si allontana.