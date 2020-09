Di Battista: il Movimento 5 Stelle è morto (Video)

Sorprendente dichiarazione di Alessandro Di Battista, uno dei fondatori del Movimento 5 Stelle che, molto onestamente, dice che a perdere queste amministrative è stato proprio il Movimento Grillino. Chapeau per la grande onestà intellettuale e la lucidità con la quale ha denunciato senza peli sulla lingua lo stato di grande confusione e di declino del movimento. Video da non perdere.

Cliccare sotto.

Alessandro Di Battista ufficializza la morte politica del M5s: "È stata la più grossa sconfitta della storia del M5s. Non abbiamo identità, la gente non ci crede più, non abbiamo mantenuto le promesse. Gli attivisti ci hanno lasciato, non ci rimane niente." #RadioSavana pic.twitter.com/DobuzJgps7

— RadioSavana (@RadioSavana) September 22, 2020