Per il crollo dello svincolo di Gavio a Fossano sono 16 le persone indagate

Fossano – Salgono a sedici le persone che la Procura di Cuneo ritiene responsabili per il collasso dello svincolo della tangenziale di Fossano, avvenuto nell’aprile del 2017, che coinvolse un’auto dei carabinieri che rimase schiacciata senza che, fortunatamente, nessuno rimanesse ferito. I lavori per la realizzazione della tangenziale di Fossano furono assegnati dall’Anas il 26 luglio 1990 insieme a un pacchetto di opere legate alle Colombiadi di Genova 1992. Ad aggiudicarsi l’appalto, finanziato con 40 miliardi di lire, fu un’associazione temporanea di imprese la cui capogruppo era la Itinera Costruzioni Generali Spa, società facente capo all’imprenditore tortonese Marcellino Gavio. Il primo lotto fu completato nel 1993, poi, dopo una lunga sospensione per la carenza di finanziamenti statali, a fine anni Novanta è stato terminato anche il secondo lotto. Nel frattempo dalle indagini della Procura di Roma emerse che per l’assegnazione dei lavori erano stati pagati circa 2 miliardi di lire, pari al 5% del valore dell’appalto, all’allora ministro dei Lavori Pubblici, il democristiano Giovanni Prandini. Il gruppo Gavio si stava espandendo in quegli anni a livello nazionale dopo aver rilevato le concessioni autostradali della Torino-Milano, della Milano-Serravalle, del Terzo Valico dell’alta velocità e del nuovo progetto per la Asti-Cuneo. All’impresa costruttrice l’allora direttore generale dell’Anas Antonio Crespo avrebbe formulato per conto del ministro la richiesta di versare una tangente per ottenere i lavori.

L’ex ministro fu condannato in primo grado nel 2001 a sei anni e mezzo, insieme a Crespo e al consigliere comunale romano Lorenzo Cesa, all’epoca fedelissimo di Prandini e in seguito segretario nazionale dell’Udc. La sentenza fu poi annullata dalla Cassazione per una violazione commessa dal Tribunale dei ministri e dopo un non luogo a procedere da parte del gip di Roma la vicenda si chiuse con la prescrizione nel 2005.

Nel 2010 Prandini è stato comunque condannato dalla Corte dei Conti a risarcire 5 milioni di euro per abuso di potere. Il potente funzionario della Dc bresciana, quattro volte ministro tra il 1987 e il 1992 e parlamentare per ventidue anni fino al 1994, nonché padre dell’attuale presidente nazionale di Coldiretti, è morto nel 2017 dopo lunga malattia.

Il primo fascicolo aperto dalla Procura in ordine di tempo prevede sette richieste di rinvio a giudizio per disastro colposo. Il secondo altre cinque riguardanti tutti capi cantonieri e capi nucleo dell’Anas. Questa ulteriore indagine è nata da esposti presentati da alcuni dei primi indagati che hanno segnalato la mancanza dei controlli in presenza di chiari segni di perdite e usure. Il terzo procedimento riguarda lavori eseguiti sulla circonvallazione nel 2006 quando venne scarificato il manto stradale.

Si parla, inoltre, in una delle tre consulenze tecniche disposte dalla Procura, del mal posizionamento di un telo impermeabile che avrebbe dovuto proteggere i giunti di collegamento fra i componenti della struttura. L’acqua piovana, in questo modo, invece di scendere naturalmente verso i lati ristagnava facendo marcire i cavi e sono stati questi ultimi, il giorno del crollo, ad aver ceduto ritirandosi per decine di metri come se fossero tendini.

Dunque non si trattò solo di mala costruzione ma anche, secondo la Procura, di negligenza di chi avrebbe dovuto controllare e non lo fece e di chi avrebbe curato male la manutenzione. In altre parole si tratta di una serie di concause venute alla luce man mano che si approfondivano consulenze tecniche e indagini.

A rimanere coinvolti, fra gli ultimi indagati, ci sono anche funzionari e cantonieri dell’Anas perché, secondo uno dei consulenti tecnici dell’accusa, non segnalarono infiorescenze sulla struttura che erano ben visibili e avrebbero dovuto destare preoccupazioni e attivare controlli.

Invece nessuno fece niente, non ci fu nessuna segnalazione e adesso riguardo ai tre procedimenti ora si attende che il gup Sabrina Nocente fissi una data per l’udienza preliminare in cui probabilmente saranno riuniti in uno solo.