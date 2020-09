Referendum: il flop del Sì, ecco perché

di Andrea Guenna – Molti inneggiano alla vittoria del Sì al Referendum per la riduzione dei parlamentari. Certo, ha vinto il Sì ma, nella nostra provincia come nel resto d’Italia, ha votato circa la metà degli aventi diritto.

E l’altra metà? Quelli che non hanno votato erano coloro ai quali il referendum non interessava, quindi erano per lasciare le cose come stavano, quindi erano per il NO. Quelli che sono andati a votare invece erano molto motivati e sono risultati essere la maggioranza. Attenzione però, in quanto i dati devono essere interpretati tenendo conto di questo aspetto che giudico molto importante, nel senso che quelli del NO sono rimasti per la metà a casa.

E allora? Innanzi tutto, se la matematica non è un’opinione, quel 65% circa di sì è da tagliare in due poiché riferito alla metà che è andata a votare (a sinistra il grafico della Prefettura inerente la Provincia di Alessandria). I Grillini festeggiano ma, se fossi in loro, avrei poco da festeggiare in quanto la riforma costituzionale che deve essere votata per dare applicazione al risultato referendario è tutta in salita e rischia di abortire. Proprio perché in Italia i NO, a conti fatti, sono la maggioranza, diciamo… del 70%. E in Parlamento è quella la maggioranza reale, a meno che il Pd e i Renziani, abituati alle piroette per sopravvivere, dopo aver votato in aula contro la riduzione del numero dei parlamentari, non si adeguino ai nipotini di Grillo e cambino idea.

La verità è che, se proprio si voleva risparmiare, era meglio ridurre lo stipendio ai parlamentari e non ridurne il numero perché, così facendo, si diminuisce la rappresentanza del Popolo in Parlamento. E non va bene, almeno per un liberale come me che ritiene sacro ed inviolabile il diritto dei cittadini ad essere adeguatamente rappresentati nella stanza dei bottoni.

Ecco perché, a parer mio, questo referendum è liberticida e fascista, e la storia del Duce che disse di poter trasformare “Quest’aula sorda e grigia” (il Parlamento; n.d.r.) in un bivacco di camicie nere” si potrebbe ripetere.

Sotto, il grafico della Prefettura coi risultati nazionali.