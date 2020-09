Un altro acquisto proveniente dalla Reggina per l’Alessandria

Alessandria – Ancora un innesto, in queste ultime fasi di calciomercato estivo, per l’Alessandria Calcio. Il club grigio ha, infatti, annunciato l’arrivo del difensore Edoardo Blondett. Per lui contratto fino al 2022. Classe 1992, anche lui come Rubin e Corazza arriva dalla Reggina e nella scorsa stagione ha conquistato la promozione in serie B. Come Corazza, poi, Blondett torna in provincia dopo aver giocato, a inizio carriera, con la maglia della Valenzana, nel 2011/2012. Negli anni successivi ha anche vestito le maglie di Portogruaro, Cosenza, Catania e Casertana. Nel frattempo oggi la società grigia ha anche annunciato la firma del primo contratto da professionista del giovane Alessandro Macchioni. Cresciuto nel settore giovanile grigio, Macchioni si è legato all’Alessandria Calcio fino al 2023.