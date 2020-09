Un monumento per Dalla Chiesa nella sua Saluzzo

Saluzzo – Domenica in Piemonte si celebreranno i cento anni dalla nascita del Generale dei carabinieri Carlo Alberto Dalla Chiesa.

La famiglia era originaria di Parma ma lui nacque a Saluzzo, città dove il padre Romano era stato carabiniere di stanza.

E proprio in quest’angolo di Piemonte Carlo Alberto visse i suoi primi anni di vita, prima che il papà venisse destinato ad un nuovo incarico. Nonostante i pochi anni trascorsi in città, mantenne sempre forte il legame con questa cittadina e quest’angolo di Nord Ovest in provincia di Cuneo.

Domenica, alla cerimonia saranno presenti il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini e il comandante generale dell’Arma dei carabinieri, Giovanni Nistri.

Sarà scoperto un monumento che avrà l’aspetto di una colonna alta quasi quattro metri: un cilindro in acciaio poggiato su una base in pietra, realizzato da sei artisti saluzzesi: Ugo Giletta, Alessia Clema, Guido Palmero, Lorenzo Griotti, Franco Giletta e Anna Panacci Valla.

L’accesso alla piazza sarà consentito solo su prenotazione all’indirizzo di posta elettronica prenotazione@comune.saluzzo.cn.it oppure all’Ufficio turistico di piazza Risorgimento entro le 12 di domani. L’inaugurazione del monumento verrà anticipata da una serie di eventi dedicati alla memoria del generale, ancora oggi una delle figure più ammirate per la dedizione nella lotta contro le Br negli anni ‘70 e contro la mafia poi. Un incarico che lo portò alla morte, nel 1982, in un agguato in cui persero la vita anche la moglie Emanuela Setti Carraro e un agente. Giovedì è in programma il Consiglio comunale straordinario per il conferimento della cittadinanza onoraria all’Arma dei carabinieri. La convocazione è per le 18 nel salone d’onore dell’Antico palazzo comunale. La seduta è pubblica, ma i posti sono riservati. Sarà possibile seguire il Consiglio in diretta dal sito internet del Comune. Venerdì, alle 17,30, verrà inaugurata nella caserma Musso, la mostra filatelica e numismatica del circolo Bodoni che avrà come tema il generale Dalla Chiesa e l’Arma dei carabinieri. Per l’occasione sarà realizzato da Poste Italiane uno speciale francobollo dedicato alla ricorrenza del centenario della nascita, che verrà presentato domenica mattina. Sabato, alle 21, al PalaCrs al Foro boario concerto della Fanfara del 3° Reggimento Carabinieri Lombardia. È necessaria la prenotazione.