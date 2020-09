Anticipata alle 16:30 la partita Alessandria-Sambenedettese

Alessandria – La partita Alessandria-Sambenedettese, valida per il primo turno di Coppa Italia, originariamente prevista per le otto di domani sera è stata anticipata alle quattro e mezza.

La gara sarà disputata a porte chiuse. Deluse, dunque, le aspettative di chi sperava in una parziale apertura del Moccagatta a 1.000 spettatori.

A dirigere la gara sarà l’arbitro Lorenzo Maggioni della Sezione Arbitrale di Lecco, coadiuvato dagli assistenti Fabio Schirru di Nichelino e Davide Miele di Torino e il IV Ufficiale Michele Giordano di Novara.

La gara non sarà trasmessa da nessuna emittente televisiva. Non è previsto neanche lo streaming del match.