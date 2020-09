Arredo Frigo Valnegri Volley ha iniziato la preparazione in vista del Campionato

Acqui Terme – A tre settimane dall’inizio della preparazione, coach Ivano Marenco ha fatto il punto sulla situazione fisica della Arredo Frigo Valnegri. La formazione acquese di volley femminile, che disputerà il prossimo campionato in serie B1, sabato scorso ha affrontato, in amichevole, le genovesi della Serteco Volley School, formazione di serie B2.

“Quest’anno con la preparazione stiamo andando più piano rispetto agli altri anni passati perché reduci un lungo periodo di fermo. Abbiamo iniziato a giocare questa settimana. Sto cercando un modello di gioco adatto a questa squadra che, secondo me, è diversa per abilità ed attitudini da quelle che ho avuto negli ultimi anni. Siamo più abili in certi fondamentali e, non meno abili ma diversi in altri, quindi dobbiamo capire come giocare. Nell’allenamento congiunto contro Serteco ho visto bene le ragazze ed hanno fatto quello che dovevano fare, confrontandosi anche con altre giocatrici” ha dichiarato coach Marenco.

Sabato prossimo ad allenarsi assieme alla squadra acquese che disputerà il prossimo campionato di serie B1, a Mombarone, saranno le savonesi della Pallavolo Carcare, anche loro in Serie B2. Come per la volta scorsa, nel rispetto dei protocolli federali vigenti, non sarà ammessa la presenza di spettatori.