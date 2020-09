Arrestato per detenzione di armi rubate, denunciato il complice

Balzola – I Carabinieri di Balzola, a conclusione degli accertamenti scaturiti da una querela, hanno arrestato per ricettazione e detenzione abusiva di armi un uomo di 46 anni con pregiudizi di polizia residente a Morano sul Po che, a seguito di perquisizione nella sua abitazione, era trovato in possesso di quattro fucili, una sciabola e alcune cartucce provento di furto in danno di un pensionato ancora ignaro della sottrazione. Contestualmente era denunciato in stato di libertà per ricettazione un marocchino di 21 anni, anche lui di Morano e con pregiudizi di polizia, trovato in possesso di una pistola scacciacani priva di tappo rosso provento del medesimo furto. Tutte le armi sono state sequestrate e, al termine delle formalità, il 46enne è stato e tradotto nella casa circondariale di Vercelli.