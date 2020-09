Coltivava marijuana: fermato e denunciato dai carabinieri

Rivalta Bormida – I Carabinieri di Rivalta Bormida hanno deferito in stato libertà un disoccupato di 38 anni con pregiudizi di polizia, per resistenza a pubblico ufficiale e illecita coltivazione di sostanze stupefacenti. L’uomo, sottoposto a perquisizione nella sua abitazione, era trovato in possesso di quattro piante di canapa indiana e di circa cento grammi di sostanza stupefacente del tipo marijuana. Nel corso delle operazioni, nel tentativo di opporsi all’accesso dei Carabinieri, l’uomo chiudeva con forza la porta metallica d’ingresso cercando poi di darsi alla fuga nelle campagne circostanti. Immediatamente raggiunto, tentava ulteriormente di divincolarsi, spintonando i Carabinieri, fino a essere definitivamente fermato. La sostanza stupefacente rinvenuta è stata posta sotto sequestro.