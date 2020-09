Coppa Italia: con una doppietta di Eusepi l’Alessandria batte la Sambenedettese

Alessandria (Alessandria 3 – Sambenedettese 2) – Buona la prima per l’Alessandria che, in Coppa Italia, ha superato per 3-2 la Sambenedettese al “Moccagatta”.

Decisive, per la squadra allenata da mister Gregucci, le reti di Eusepi, doppietta per lui, e la terza marcatura ad opera di Arrighini su calcio di rigore.

Grigi in campo con un 3-4-3 mentre la compagine marchigiana allenata da mister Montero, ex Juventus, si oppone con un 4-3-1-2.

Partono meglio i piemontesi che al quarto d’ora passano in vantaggio: Chiarello ruba palla a Di Pasquale, passaggio a Corazza, primo tiro intercettato, riprende Eusepi che infila Nobile.

Al 17’ raddoppio dei Grigi: Chiarello conquista palla, passaggio a Castellano che allarga su Corazza, il diagonale è ribadito in rete ancora da Eusepi.

La Sambenedettese, però, non sta a guardare e al 25’ accorcia le distanze grazie a Nocciolini che, lanciato da Chacon, sigla il 2-1 sul filo del fuorigioco.

I Grigi sfiorano la terza rete al 44’, gran palla di Casarini in profondità per Chiarello e rasoterra parato, mentre la Sambenedettese resta in dieci per l’espulsione diretta a Maxi Lopez per espressioni ingiuriose verso l’arbitro.

Nella ripresa ancora Alessandria sugli scudi con Cosenza, colpo di testa poco alto sopra la traversa.

Al 15′ doppio cambio nei Grigi: Rubin per Castellano e Macchioni per Prestia. Parodi va a destra, con Rubin sulla corsia di sinistra, Macchioni a sinistra in difesa, Scognamillo a destra.

Un minuto dopo Grigi vicini al terzo gol con Chiarello il cui tiro, sotto porta, è di un nulla sul fondo.

Al 22′ altri quattro cambi in casa Alessandria: Di Quinzio e Arrighini per l’ottimo Chiarello e Corazza.

Al 29′ Tocca a Gazzi al posto di Casarini.

Al 44’ rigore per i Grigi per intervento su Parodi di Memetaj. Dal dischetto va Arrighini che spiazza Nobile.

Al 49′ La Samb accorcia: Panaioli, libero in area, infila Pisseri.

Al 50’ il triplice fischio del signor Maggioni di Lecco sancisce la vittoria per la compagine mandrogna che il 30 settembre sfiderà, fuori casa, il Cosenza.

Alessandria (3-4-3): Pisseri; Prestia (59′ Macchioni), Cosenza, Scognamillo; Casarini (73′ Casarini), Suljic, Castellano (59′ Rubin), Parodi; Chiarello (67′ Di Quinzio), Eusepi, Corazza (67′ Arrighini). A disp.: Crisanto, Baschiazzorre, Celia, Suppa, Vitale, Podda, Poppa. All. A Gregucci.

Sambenedettese (4-3-1-2): Nobile; Scrugli, Bondi (26’ A. Cristini), Di Pasquale, Liporace; Shaka Mawuli (67′ Panaioli), Angiulli (84′ Masini), Rocchi; Chacon (46′ Lescano); Maxi Lopez, Nocciolini (67′ Mehmetaj). A disp.: Laborda, Fusco, D’Ambrosio, Enrici, Serafino, Goicoechea, Lavilla. All. P. Montero.

Arbitro: Maggioni di Lecco (Schirru-Miele; IV Uff. Giordano).

Corner: 7-6;

Ammoniti: Suljic (A);

Espulsi: Maxi Lopez (S) al 45’+1.