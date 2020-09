Da Stefano Venneri: partito ufficialmente il progetto “Quartiere Cristo nel Cuore”

Non solo il Quartiere Cristo ma anche i Sobborghi Cabanette, Casalbagliano, Villa del Foro, Cantalupo in primo piano, il lavoro della Commissione Alessandria Sud. Martedì giornata piena per il territorio, primo appuntamento presso la sede di Amag Mobilità dove i rappresentanti della Commissione e il comitato di Casalbagliano e Villa hanno incontrato i vertici dell’azienda . “Un Incontro cordiale e costruttivo, ringraziamo i vertici di Amag Mobilità – ha detto Stefano Venneri (nella foto) della commissione Alessandria Sud – per aver ascoltato le nostre problematiche. Casalbagliano e Villa del Foro oggi contano 1500 residenti molti sono anziani, alcuni raggiungono la Città anche in Bici. Abbiamo presentato la nostra richiesta, allungare il tragitto della Linea 3, 2 corse al mattino e 2 al pomeriggio, che transita e fa capolinea in Via Casalbagliano, verso i due sobborghi. Sono state due ore di confronto importante – ha spiegato ancora Venneri – dove Amag Mobilità ha illustrato i costi di gestione e tutte le procedure da adottare , teniamo conto che sono anni che questa zona non viene servita dal bus cittadino. Si è parlato anche del servizio Ecobus ad oggi attivo, naturalmente noi siamo pronti a collaborare per sensibilizzare i residenti ad utilizzare l’autobus per evitare corse a vuoto. Teniamo a ricordare – ha concluso il rappresentante della commissione – che anni fa transitava anche davanti ai cimiteri sia di Casalbagliano che di Villa. L’amag mobilità è al corrente di tutta la problematica e si è impegnata ad effettuare verifiche sulla fattibilità, ci siamo dati appuntamento a breve per un nuovo incontro anche perché riattivare una linea ferma da anni non è facile. Siamo fiduciosi i presupposti ci sono tutti, abbiamo interpellato il Vice Sindaco Davide Buzzi Langhi come altro passaggio fondamentale, sarà importante il supporto dell’amministrazione Comunale”.

La Commissione Alessandria sud in questi giorni ha ricevuto moltissime segnalazioni da parte dei Cittadini, in tempo record alcune sono già state realizzate o almeno sistemate con l’intervento del vice sindaco Davide Buzzi Langhi e dell’assessore Barosini. In primis il difficile incrocio di Via Parini teatro di numerosi incidenti , sono stati istallati i segnali di stop (che mancavano) e si lavora per potenziare la sicurezza in quella zona. Altri interventi partiranno a breve in via della Palazzina dopo numerose richieste entro il 27 settembre le aree verdi e i marciapiedi della zona saranno oggetto di interventi. Stamane sopralluogo di Amag e gli addetti di open Fiber per rimuovere a brevissimo il buco vicino al Royal che presenta al suo interno una criticità significativa. Erba tagliata in via Maggioli mentre in Piazza Ceriana interventi su due grossi alberi.

L’assessore Giovanni Barosini: “In linea con la messa in sicurezza del cospicuo patrimonio arboreo della Città e Sobborghi ricordiamo che abbiamo 16.000 piante. Sono state eliminate in Piazza Ceriana due piante pericolosissime che presentavano uno stato di salute pessimo”. Oggi Carlo Menabo’ ha ripulito la zona con alcuni volontari.

La Commissione Alessandria Sud sta operando col Cissaca per un importante progetto, mentre si punta a richiedere all’asl il potenziamento sia di servizi e orari, che di personale infermieristico del distretto sanitario Sud. Il Cristo e i sobborghi contano oltre 27000 abitanti è la sanità è di primissima importanza. Il Territorio necessità una risposta dell’asl , il distretto chiude alle ore 12,00, noi chiediamo di portare l’orario sino alle 17,00 . Sarà importante inserire qualche attività specialistica compatibile con le richieste del Territorio.

I progetti da portare avanti sono tanti cosi come il completamento della strada che da via Scazzola porta a Via Parini.

La commissione Alessandria sud, si ritroverà con richieste e progetti il 28 settembre alle ore 21,00 presso la Soms di Corso Acqui, dove parteciperanno anche i Cittadini. Le segnalazioni si possono inviare alla email : alessandriasud2020@gmail.com o whats 320/7524466. La settimana prossima arriverà anche la APP gratuita per i cellulari.

Intanto l’Associazione Attività e Commercio del Quartiere Cristo sta lavorando alla Festa del Cristo, il programma sarà presentato a breve.