Ha fatto gasolio con 50 euro falsi, denunciato

Alessandria – I Carabinieri della Sezione Radiomobile del NORM di Alessandria hanno deferito in stato di libertà per falsificazione, spendita e introduzione di monete false un rumeno di 19 anni abitante a Solero che aveva tentato di pagare un rifornimento di gasolio di 10 euro in un distributore di Spinetta Marengo con una banconota da 50 euro palesemente falsa. I Carabinieri intervenuti su richiesta del gestore della stazione di servizio sequestravano al 19enne tre banconote contraffatte da 50 euro.