Il grigio Gerace in prestito al Siena

Alessandria – Matteo Gerace non è più un calciatore dell’Alessandria Calcio. Il giocatore, classe 2001, è stato girato in prestito per un anno al Siena. Ad annunciarlo è stato lo stesso club di via Bellini.

Il centrocampista, che con l’Alessandria ha un contratto sino al 30 giugno 2022, con i Grigi ha collezionato 21 presenze: 16 in campionato, 3 in Coppa Italia di serie C, 1 in Coppa Italia e 1 ai playoff della terza serie italiana.