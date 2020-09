L’infinito “Golpe Bianco” con un Capo dello Stato che non c’è, un Premier nominato da chi non c’è e un Parlamento decaduto per effetto del referendum

di Andrea Guenna – Ricordo che un tempo, quasi 40 anni fa, il signor Traverso di Serravalle Scrivia, titolare del bar pasticceria davanti al Municipio, quando cadeva il Governo offriva il caffè ai clienti. Se tanto mi da tanto, e se il signor Traverso fosse ancora vivo, con un Capo dello Stato ed un Premier abusivi e un Parlamento delegittimato, offrirebbe caviale e champagne a tutti. Ma il buon Traverso non c’è più e siamo rimasti con le scamorze che ci ha lasciato un destino cinico e baro per cui al peggio non c’è fine. Tutto è iniziato nel 2011 col “Golpe Monti” (dal 16 novembre 2011 al 27 aprile 2013), per poi arrivare ai golpe dei governi Letta (dal 28 aprile 2013 al 21 febbraio 2014), Renzi (dal 22 febbraio 2014 all’11 dicembre 2016), Gentiloni (dal 12 dicembre 2016 al 1° giugno 2018). Nel frattempo, il 3 febbraio 2015, è stato eletto Capo dello Stato Sergio Mattarella da un parlamento che, come vedremo fra poco, era illegittimo. A giugno di due anni fa ci è toccato Giuseppe Conte come premier in prestito dai Servizi, forse indicato da Pollari, un illustre sconosciuto dal curriculum molto controverso, che non era stato eletto da nessuno, mentre ora abbiamo un Parlamento che dovrebbe decadere subito per effetto d’un Referendum che ne ha determinato il ridimensionamento. Ma tutto resta come prima, immobile, illegittimo, per cui stiamo assistendo a un golpe bianco, cioè a un colpo di stato svolto senza ricorso alla forza, dove gli organi costituzionali sono in effetti anticostituzionali e fanno finta di niente continuando a fare quello che non possono fare.

Mattarella eletto da un parlamento incostituzionale; quindi presidente di che?

Mattarella è un presidente che non c’è, della serie: se tu sei eletto da chi non ti può eleggere non sei nessuno. Ricordo infatti che nel dicembre 2013 la Corte Costituzionale ha sentenziato che la legge (il Porcellum), con cui erano stati eletti i deputati, era incostituzionale, per cui il parlamento italiano era, almeno per un terzo, illegittimo. Infatti la Corte Costituzionale aveva dichiarato illegittimi sia il premio di maggioranza senza soglia, che le liste bloccate nella parte in cui non consentivano all’elettore di esprimere una preferenza ed aveva stabilito quindi che il parlamento era illegittimo. Mattarella faceva parte in qualità di giudice costituzionale di quella Corte ed ha votato in tal senso. Ma è successo che proprio lui, cioè uno dei giudici costituzionali che aveva decretato l’incostituzionalità del parlamento, da quello stesso parlamento ha poi accettato di essere eletto nel 2015. Ecco perché non è possibile tecnicamente avere un governo che abbia la garanzia del Presidente Mattarella, che presidente non è, non esiste.

Conte premier nominato da un presidente che non c’è

Se Mattarella è un presidente che non c’è, come fa a nominare il premier? E come fa a sciogliere le camere? In sostanza in Italia, oggi, abbiamo un capo dello Stato che non esiste che, tuttavia promulga le leggi e nomina gli organi costituzionali come il premier, scioglie le camere, indice le elezioni e chi più ne ha più ne metta. A casa mia questo si chiama golpe bianco, cioè un colpo di stato che si svolge senza ricorso alla forza, da parte di un governo che esercita il potere legislativo in modo anticostituzionale. Inoltre Giuseppe Conte è stato nominato premier senza essere passato dal vaglio degli elettori e, anche se questo non è necessario, si rende opportuno se il premier presiede un consiglio dei ministri composto da rappresentanti di forze politiche disomogenee, fatto accaduto sia col governo gialloverde (Grillini e Lega) che col governo giallo rosso (Grillini e Pd).

Un parlamento decaduto per il referendum

Il Parlamento è stato dichiarato decaduto nella sua consistenza attuale dal referendum del 20 e 21 settembre e dovrebbe essere sostituito al più presto. Per farlo occorre una nuova legge elettorale che restituisca sovranità ai cittadini e potere reale di selezione della classe parlamentare. E poi la modifica dei regolamenti parlamentari, soprattutto quello del Senato, per metterlo in condizione di poter funzionare anche in un numero così ridotto dei suoi componenti.

Per quanto riguarda la nuova legge elettorale è opportuno garantire vera rappresentatività degli eletti che non devono essere scelti dai partiti ma dai cittadini. Ma si parla già della riforma dopo la scadenza naturale della legislatura del marzo 2023, anche per consentire l’elezione del successore di Mattarella, e saremmo così ad un altro Capo dello Stato eletto da un parlamento decaduto.

Questo marasma non ha convinto i nostri politici ad assumere un basso profilo, più sommesso, discreto, anzi abbiamo visto Conte ripartire in quarta parlando di riforme e di leggi come l’introduzione dello Ius Soli e la cancellazione dei decreti sicurezza di Salvini.

Insomma, fanno quello che vogliono.

Se questa è democrazia…