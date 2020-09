Il dottor Giancarlo Marcotti (cui per l’ennesima volta “rubiamo” un interessante video) si pone una domanda che apre un fronte molto interessante per quanto riguarda la libertà di stampa in Italia. Il sospetto è forte: siamo infatti convinti del fatto che l’Italia, come altre nazioni occidentali, sia eterodiretta da lobbies finanziarie internazionali obbedienti al credo liberista e globalista.

Video tratto da You Tube per www.finanzainchiaro.it