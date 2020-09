Ubriachi al volante: denunciati

Novi Ligure – Tre persone sono state denunciate dai Carabinieri nel novese per guida in stato di ebbrezza. I provvedimenti sono stati presi dai militari nell’ambito di un servizio coordinato di controllo sul territorio e finalizzato alla prevenzione e repressione di reati contro il patrimonio, lo spaccio di sostanze stupefacenti e la guida sotto gli effetti dell’alcol. Due uomini, di 30 e 35 anni, di cui uno straniero, sono stati trovati con un tasso alcolemico nel sangue di gran lunga superiore al massimo consentito e per questo dovranno rispondere penalmente per la prevista violazione del Codice della Strada. A uno di loro è stata ritirata la patente di guida mentre l’altro ne era sprovvisto in quanto sospesa. Un 25enne di nazionalità marocchino invece è stato sorpreso alla guida della propria autovettura privo della patente di guida perché mai conseguita. Per quest’ultimo è scattato anche il sequestro della macchina.