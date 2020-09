Acqui Terme: entra in giunta Rolando dopo l’uscita di Giannetto

Acqui Terme – La notizia non è ancora ufficiale ma già ad agosto circolava quando Lorenzo Lucchini, sindaco grillino di Acqui Terme, aveva ritirato le deleghe a Maurizio Giannetto (M5S), con cui i rapporti si erano deteriorati da un pezzo.

A sostituire Giannetto nel ruolo di assessore rimasto vacante sarà Giovanni Rolando (M5S – nella foto), che lunedì ha fatto protocollare le sue dimissioni da consigliere comunale. Un passo preliminare alla sua nomina nella giunta grillina che dovrebbe arrivare in Consiglio la prossima settimana, forse già lunedì. Dal Comune di Acqui, per ora, ancora nessuna indiscrezione. Cinquantadue anni, acquese doc, sposato e con un figlio, infermiere da 33 anni all’ospedale “Monsignor Galliano”, al momento nella sala gessi del reparto di Ortopedia, Gianni Rolando dovrebbe incamerare in toto il pesante pacchetto di deleghe che fino al mese scorso faceva capo al collega Maurizio Giannetto: Ambiente, Polizia locale, Trasporti, Tutela animali, Urp e Protezione civile. Competenza, quest’ultima, che a Palazzo Levi aveva generato scintille tra Giannetto e Lucchini dopo le pesanti polemiche per le presunte feste private che alcuni volontari della Protezione civile avrebbero organizzato nella piscina del Golf Club, chiusa al pubblico, che su richiesta del Comune avrebbero solamente dovuto ripulire e manutenere: la questione ha portato alla rottura definitiva. L’entrata in giunta di Rolando potrebbe non essere l’ultima novità dell’autunno. L’assessore alla Cultura Alessandra Terzolo ha vinto un concorso da ispettore comunale al Casinò di Sanremo e si dovrà vedere, vista la distanza, se avrà tempo per tenere in piedi l’incarico. Per ore, comunque, non ci sarebbero dimissioni in vista.