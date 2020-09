Alessandria – Altro colpo di mercato in casa Alessandria Calcio. Nel pomeriggio il club piemontese ha, infatti, comunicato ufficialmente l’arrivo di Christian Mora. Esterno di fascia destra, 22 anni, cresciuto nell’Atalanta, lo scorso anno 20 partite in B col Cittadella, Mora vanta 154 partite già all’attivo e arriva alla corte di patron Di Masi in trasferimento a titolo temporaneo biennale dalla società bergamasca con diritto di opzione per l’Alessandria.